COVID: QUARANTA TEATRI ABRUZZESI CONTRO REGIONE, ''NOI IGNORATI, MA SIAMO TRA I PIU' COLPITI DALLA CRISI''

Pubblicazione: 03 maggio 2020 alle ore 18:39

PESCARA -“I lavoratori dello spettacolo sono fra i più colpiti dalla crisi”: una frase infondata? Proprio no: stiamo parlando dell’ultimo settore che potrà ripartire (di sicuro non prima di dicembre). Ma, in uno scenario così buio, l’assessorato regionale per i beni e le attività culturali e di spettacolo Mauro Febbo ignora la richiesta di udienza regolarmente inoltrata da più di due mesi da decine di compagnie teatrali"

La pesante accusa è lanciata dalle compagnie riunite nel Coordinamento delle Compagnie di teatro indipendente extra-Fus, in una nota di Teatrabile, che tornano a chiedere un incontro in Regione.

"La prima richiesta è del 30 aprile, chissà come andrà a finire. Ma quale sarà il motivo di questo ritardo dell’assessore Mauro Febbo? Che la faccenda riguardi pochi lavoratori? Ed in questo momento bisogna pensare prima ai molti? Di nuovo, proprio no: le strutture di cui parliamo comprendono, in Abruzzo, circa 160 lavoratori che hanno a che fare con un bacino sociale di almeno 20.000,00 utenti, fra cui, solo in piccola parte, semplici spettatori in cerca di svago; anche chi non frequenta i teatri, chi accede a qualsiasi servizio nei disparati campi dell’intervento sociale, pedagogico, formativo, educativo, assistenziale, della prevenzione del disagio, ha notato il corposo lavoro degli operatori artistici fra scuole, centri diurni, Se.R.T, e ha riconosciuto le stesse persone che animano i palchi e le stagioni di prosa più importanti ed affollate".

"Ma, si dirà, non tutti pensano che l’arte vada sostenuta ( come in altre nazioni), così come la formica della fiaba non pensa che la cicala debba essere foraggiata… che, fuor di metafora, vuol dire che, per alcuni, i lavoratori di questo (durissimo) settore non vadano sostenuti, al pari degli altri, per la loro ardita scelta di vita. Ma nemmeno questa spiegazione regge: sarebbe paradossale che, proprio il finanziato assessorato alla cultura sia occupato da chi pensa male del suo stesso settore, a tal punto di non voler nemmeno riceverne gli operatori. Altrimenti dovremmo raccontare un’altra favola: quella del regressivo, decadente, recessivo, amato Abruzzo, che, disprezzando se stesso, si consuma sperperando risorse inutilmente. Ai più attenti non sfugge che la presenza degli artisti sia un po' come quella delle api per la natura, cioè indicatore di benessere psicologico, sociale, culturale ed economico di un popolo", conclude con amarezza la nota.

Le compagnie, le associazioni, i lavoratori dello spettacolo del coordinamento sono: Associazione Culturale BRADAMANTE TEATRO Pescara; TEATRABILE L’AQUILA; Cooperativa FANTACADABRA Sulmona; Associazione IL VOLO DEL COLEOTTERO Teatro Musica Avezzano; APS CTS CENTRO TEATRO STUDI di Pescara; Associazione Culturale TAMS Teatro Arte Musica Spettacolo Avezzano; TEATRO DEL PARADOSSO Loreto Aprutino; Associazione Culturale TEATRO LANCIAVICCHIO Avezzano; Associazione Culturale TEATRANTI TRA TANTI Avezzano; Ass. cult. ASSIOMA COMPAGNIA ARTISTICA Avezzano; APS TeAtelier Chieti; Compagnia UNALTROTEATRO Ortona; Associazione IL CANOVACCIO PICCOLO TEATRO DELLO SCALO Chieti; Associazione DEPOSITO DEI SEGNI ONLUS Spoltore/Pescara; Associazione Culturale FAVOLE IN VALIGIA Lanciano; Associazione Culturale LIBERA PUPAZZERIA Santa Rufina di Roio L’Aquila; Associazione Culturale GRUPPO TEATRALE TERRATEATRO Giulianova; Associazione Culturale COMPAGNIA DEI MERLI BIANCHI Giulianova; TEATRO DEL KRAK Ortona; Associazione Culturale TEATRO DELLE MARIONETTE PUPI ITALICI ART.G.BOTTA Sulmona; ARTI E SPETTACOLO L’Aquila; DRAMMATEATRO Popoli; ArteAlter Vasto; TEATRI D’ABRUZZO Teatri d’arte in rete Avezzano/Giulianova/Loreto Aprutino; APS CUNTATERRA Chieti; APS IL PICCOLO RESTO L’Aquila/Lanciano; MAGLAB Pescara; ROGO TEATRO Francavilla al Mare; APS DULZURA TEATRO di Pescara; CIRQUE BRUTAL ASD ACROBATICA AEREA Pescara; ARTISTI PER IL MATTA Pescara; Associazione Culturale I GUASTAFESTE NUOVA COMPAGNIA DI TEATRO POPOLARE L’Aquila; TIRITERI – Piccolo Teatro dell’Invenzione Chieti; Associazione Culturale CLASSEMISTA Sulmona; CANTIERE TEATRALE Pescara; TEATRO DEDALUS L’Aquila; Associazione Culturale CREATI-VITA San Salvo; Accademia dello Spettacolo COMPAGNIA DELL’ALBA Ortona; I VIAGGIATORI NEL TEMPO Sulmona.