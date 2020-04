PRESIDENTE ORDINE MEDICI PROVINCIA L'AQUILA LANCIA MONITO DOPO INTERRUZIONE ESAMI ED ANALISI PER PATOLOGIE NON GRAVI CHE LO POTREBBERO DIVENTARE. ''RIORGANIZZIAMO SANITA'. NELLA FASE 2 CURE IN SICUREZZA'' COVID: ORTU, ''NON SI MUORE SOLO DI VIRUS'',

''SI TORNI SUBITO A CURARE MALATI 'NORMALI'''

Pubblicazione: 15 aprile 2020 alle ore 07:56

L'AQUILA - "Questo virus è come il terremoto, ora bisognerà ripartire dalle 'vite sospese'. Non esistono malati di serie A e B: nella Fase 2 oltre a garantire ai cittadini un adeguato numero di dispositivi di protezione, dovrà necessariamente essere attuata una riorganizzazione sanitaria che consenta di tornare al livello di prestazioni fornite prima dell'emergenza".

A lanciare il monito è Maurizio Ortu, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia dell'Aquila che pone l'accento sull'impellenza di ristabilire i livelli assistenziali che, a causa dell'emergenza Coronavirus, hanno subito un arresto all'interno del sistema sanitario nazionale. Questo per tornare a curare anche i malati “normali” per evitare che patologie sotto controllo non si trasformino in gravi e quindi con il paziente più a rischio con potenziali costi sociali notevolemente superiori. “Perché non si muore solo per Coronavirus”, spiega in una intervista ad Abruzzoweb.

In vista dell'ipotetica fine del lockdown che sta costringendo a casa gli italiani per limitare il contagio, secondo Ortu è fondamentale programmare subito una strategia che consenta ai cittadini di accedere in completa sicurezza a quelle cure e alle analisi che nel corso delle ultime settimane sono state rimandate a data da destinarsi perché "nel frattempo le altre patologie non sono sparite e i malati continuano ad essere tali. Chi aveva prenotato delle visite, chi aveva quadri incerti, è rimasto in un limbo, in attesa di risposte che al momento non possono arrivare. Non possiamo rischiare ancora lungo che tante situazioni si complichino. Tutti i reparti degli ospedali devono essere in grado di tornare a lavorare a pieno regime".

In Abruzzo dall'inizio di marzo, infatti, il Crea (Comitato regionale emergenza-urgenza), ha sospeso, sia nelle strutture pubbliche, che in quelle private convenzionate, tutte le attività di medicina ambulatoriale non urgenti, fatte salve le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche; le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in Adi (Assistenza domiciliare integrata); prestazioni dialitiche; i controlli chirurgici e ortopedici post intervento; la terapia del dolore; le prestazioni connesse alla Pma (Procreazione Medicalmente Assistita); le attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A; le prestazioni dei servizi pubblici nell’area salute mentale dell’età evolutiva e dell’età adulta e i servizi sulle dipendenze (Serd); i prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni Tao (Terapia anticoagulante orale); le vaccinazioni obbligatorie secondo calendario nazionale vigente.

"Sulle urgenze e sui casi gravi si è sempre continuato a lavorare anche in questo periodo difficile ma il nostro scopo ora è evitare che si aggravino altre situazioni. C'è poi da dire che molti, spaventati da un possibile contagio, anche dove possibile, rinunciano ad effettuare accertamenti che in molti casi potrebbero rivelarsi fondamentali. Non si sottopongono ad esami del sangue, all'elettrocardiogramma. Uno stato che a molti aquilani potrebbe davvero ricordare le varie fasi del terremoto e ora ci dovremmo ritrovare in quei 'giorni dopo', quando si comincia a pensare al domani senza troppe certezze. Non è facile vedere la luce in fondo al tunnel in questo momento".

Ma come sarà possibile rivoluzionare il sistema sanitario garantendo un elevato livello di sicurezza in un contesto di emergenza senza precedenti?

"E' proprio su questo che si sarebbe dovuto cominciare a lavorare da subito, ancor prima che parlare di Fase 2. Eppure si è parlato molto, chiunque ha avuto da dire la sua, sulle cure, sui nuovi medicinali e non solo. Ma le uniche cose che intanto possiamo affermare con certezza è che fino al nuovo vaccino dovremo solo stare attenti e osservare l'efficacia delle cure sperimentali, servirà del tempo. Intanto però dovremmo essere in grado di rispondere a tutti i nostri pazienti, senza lasciare indietro nessuno perché non si muore solo di Coronavirus".

"E in questa fase, ancora una volta, occorrerà tutta la collaborazione dei cittadini. Per fare qualche esempio a livello pratico, non sarà più possibile affollare le sale d'attesa. E allora il sistema di prenotazione dovrà essere il più efficace possibile, garantendo appuntamenti precisi ai pazienti che responsabilmente dovranno comunicare ogni variazione di programma a tutela della propria incolumità e di quella degli altri".

C'è poi la questione dei dispositivi di sicurezza, sempre troppo pochi, sia per gli operatori sanitari che per i cittadini.

"Anche se va detto - spiega Ortu - che almeno nell'Aquilano la situazione è decisamente migliorata rispetto a qualche settimana fa e, finalmente, i dispositivi stanno arrivando, questo significa che non saremo più costretti a fronteggiare quell'emergenza nell'emergenza del primo periodo. Purtroppo, abbiamo avuto molti casi di colleghi contagiati e il pensiero, ogni giorno, va tutti quelli che non ce l'hanno fatta. A tutti quei medici e infermieri a cui oggi dobbiamo le nostre stesse vite e la promessa di continuare a salvarne delle altre, comprese quelle dei nostri colleghi. Ma all'inizio non era immaginabile un'emergenza di questa portata".