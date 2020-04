COVID MARSILIO, ''CONTE LENTO E FUMOSO, MA ABRUZZO RIPARTE LO STESSO''

Pubblicazione: 27 aprile 2020 alle ore 15:08

L'AQUILA - "Troppa confusione e troppa lentezza per la ripartenza". Commenta così le parole di Conte il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il quale comunque loda l'iniziativa dei 3 ministeri "Mise, Mit e Salute per l'invito rivolto agi Interni affinché stimolino i Prefetti ad una ripartenza, anche se sarebbe stato più efficace e trasparente che tutto ciò fosse nel Dpcm di Conte".

Quanto all'Abruzzo, spiega il Presidente "dal 4 maggio non vedo grandi problemi: la mobilità si limiterà a piccoli ricongiungimenti familiari, non alla riapertura delle seconde case per esempio, le restrizioni restano. Noi comunque abbiamo sollecitato che vengano riaperte quelle attività industriali che hanno valore di export e i cantieri della ricostruzione all'Aquila, oltre che del dissesto idrogeologico: in totale sicurezza, ma si deve andare avanti"