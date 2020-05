COVID: LE 25 AZIONI MESSE IN CAMPO DAL COMUNE DI GUARDIAGRELE

Pubblicazione: 08 maggio 2020 alle ore 13:48

CHIETI - “Dall’inizio dell’emergenza ci siamo mobilitati sotto ogni punto di vista avvalendoci della preziosa collaborazione del personale dei diversi settori del Comune e dei volontari della Caritas e della Croce Rossa Italiana".-

Così il sindaco di Guardiagrele Simone Dal Pozzo, che ha il punto in una lunga nota delle azioni messi incampo per cotrastare l'epidemia da coronavirus.

A loro va tutta la nostra gratitudine e con loro ringrazio innanzitutto il personale sanitario che ha lavorato e lavora in ogni luogo e in ogni livello, le forze dell'ordine (polizia municipale e carabinieri), gli operatori dell'igiene urbana della società Ecolan, tutti quelli che si stanno facendo carico delle tante difficoltà del momento. E, ancora, alla gratitudine si aggiungono il supporto e il sostegno per i tanti che hanno sopportato e sopportano le difficoltà di questa emergenza: le famiglie, le attività commerciali, le attività produttive, i tanti operatori della promozione e del turismo. Con loro proseguirà il dialogo che non è stato mai interrotto.

Abbiamo pensato a come tenere informati i cittadini con diversi canali, a come essere a disposizione, attraverso numeri dedicati alle specifiche esigenze ed emergenze. Abbiamo lottato per garantire la sicurezza, soprattuto nel presidio Ospedaliero. Abbiamo studiato misure di solidarietà e misure di sostegno economico. Abbiamo fatto attivare la connessione internet a banda larga, ora ancora più utile e necessaria di prima. Sono state fatte proposte di legge, coinvolgendo altri 46 comuni”.

"Insomma, la macchina amministrativa di Guardiagrele non si è fermata mai - chiosa il Sindaco - e ha dimostrato che in periodo di grande emergenza ha saputo operare dando il meglio di se stessa. Sono state portate avanti tantissime iniziative ed attività innovative e ringrazio la cittadinanza che hanno compreso le condizioni particolarissime in cui abbiamo lavorato e hanno offerto supporto e collaborazione".

Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Attivato dal 25 febbraio, si è riunito più volte per fare il punto della situazione in città e per condividere le scelte relative alle limitazioni all'uso di spazi comunali e le iniziative sull'importante tema dei tamponi effettuati sulla popolazione.

La salute e il ruolo del presidio ospedaliero di Guardiagrele

Dall'inizio di marzo, con più note scritte, la Regione e la ASL sono state sollecitate a considerare nella programmazione effettuata nella fase di emergenza l'utilizzo del presidio di Guardiagrele. La proposta è quella di destinare l'ospedale di Guardiagrele alle patologie no COVID che colpiscono la popolazione anziana e che non sono di elevata complessità. La proposta è stata anche inquadrata in una iniziativa legislativa volta alla riattivazione dei piccoli presidi in tutta Italia con l'assegnazione di posti letto per acuti di medicina, geriatria e lungodegenza.



La vicenda dei tamponi e dei ritardi nella restituzione dei risultati

Con diffide, ordinanza, esposti, comunicati è stata posta la questione del ritardo nella restituzione dei risultati dei tamponi effettuati sul personale sanitario e tecnico del presidio di Guardiagrele. Sono state anche offerte soluzioni e chiesti interventi risolutivi nell'interesse della collettività.



Ri-organizzazione della macchina amministrativa

Il comune ha risposto all'emergenza attivando servizi alternativi e, anticipando anche protocolli nazionali, ha attivato il lavoro agile del personale limitando, per motivi di sicurezza, la presenza negli uffici e stabilendo modalità organizzative per ridurre la presenza di pubblico.



Il consiglio comunale e il messaggio del consiglio comunale dei ragazzi

Il 10 aprile, per la prima volta nella storia del comune, si è tenuta una seduta in videoconferenza.



La comunicazione nel periodo dell’emergenza sanitaria e il raccordo continuo con la città

Sono stati attivati canali social e assicurata la diffusione delle notizie attraverso una campagna di informazione anche sulle testate on line in modo da raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.



Pronto Intervento Farmaco

Con l'essenziale supporto della Croce Rossa, è stato garantito sin dall'inizio di marzo un servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci per la popolazione anche in considerazione degli obblighi di confinamento



Pronto Intervento Psicologico

In considerazione della necessità di gestire le proprie emozioni determinate dalla situazione di emergenza e dall'obbligo di restare nelle proprie abitazioni, è stato istituito un numero dedicato all'assistenza psicologica attivo tutti i giorni. Il servizio, assicurato da professioniste convenzionate con il comune, è stato una risposta importante alle nuove emergenze legate alla pandemia.



Pronto Intervento Sociale

Il numero, attivo tutti i giorni, affidato allo staff del servizio sociale del comune, è stato pensato per dare risposte alle più diverse necessità di contatto con il comune. In questo modo sono stati intercettati bisogni non sempre rappresentati attraverso i normali canali e persone non sempre raggiunte dalle informazioni.



Rimodulazione servizi domiciliari

I servizi educativi e di assistenza sono stati rimodulati alla luce degli obblighi di protezione degli assistiti e del personale. Con particolare riguardo alla popolazione scolastica, gli educatori hanno avviato la loro partecipazione alle attività didattiche a distanza al fine di assicurare la loto integrazione in un momento che espone a rischio di maggiore marginalità



Anagrafe delle Fragilità

E' stato istituito questo registro dinamico al fine di avere un quadro completo della popolazione fragile (anziani, persone sole, persone affette da particolari patologie) che, in questa situazione come in ogni altro momento, hanno particolare necessità di supporto e di contatto con i servizi comunali.



Registro della Solidarietà

Le disponibilità a prestare attività di volontariato sono state riportate su un apposito registro al fine di censire le persone e le organizzazioni che si sono prestate per le più diverse necessità.



Servizio Buoni Spesa

Il servizio sociale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale, ha assicurato la distribuzione dei buoni spesa da spendere verso attività commerciali aderenti al servizio. Per la gestione di questo servizio è stata essenziale la collaborazione della Caritas grazie alla distribuzione diretta di alimenti alle persone individuate dal servizio sociale del comune.



Distribuzione mascherine alle persone fragili

Il comune, grazie a donazioni privare e agli acquisti, si è dotato di una scorta di mascherine che ha distribuito alla popolazione che ne ha fatto richiesta assicurando tale risposta alle persone particolarmente fragili: anziani e persone a rischio.



Istituzione Conto Corrente

Al fine di assicurare disponibilità anche per una fase nuova, è stato istituito un conto corrente per raccogliere donazioni da destinare alle necessità e ai bisogni emergenti a seguito delle conseguenze negative della pandemia.



Programma culturale “Guardiagrele viva”

Ogni giorno, sul canale facebook "Guardiagrele eventi e cultura" sono stati trasmessi incontri, conferenze, intrattenimenti musicali grazie alla gratuita disponibilità di persone. In questo modo si è mantenuta viva una attività culturale e di socializzazione tipica della nostra città e interrotta dall'emergenza in atto.



Adesione alle campagne dei Borghi più belli d’Italia

Il comune ha promosso una raccolta di dati da parte delle attività turistiche dei danni subiti a causa dell'emergenza in atto, secondo la richiesta formulata dall'Associazione dei borghi in Abruzzo e Molise. Ha inoltre aderito ad un contest fotografico promosso dal Club nazionale.



Proroga scadenze TARI 2020

La prima misura messa in campo è stata lo slittamento del pagamento delle rate TARI per l'anno 2020, prevedendo anche lo spostamento del pagamento del 15% del totale all'anno 2021. Tale misura è stata adottata in assenza di provvedimenti normativi da parte del Governo.



Azzeramento COSAP per i i mesi di inattività

E' stato azzerato il pagamento della COSAP per i mesi di inattività per ogni tipo di occupazione e ciò al fine di fornire un concreto sostegno alle attività commerciali. Tale misura è stata coperta esclusivamente con fondi comunali.

Slittamento dei termini per notifica accertamenti tributari

Anche in questo caso è stata fornita una misura di vantaggio determinata dallo slittamento di due mesi del termine per i pagamenti relativi agli accertamenti sulle imposte comunali.



Attivazione della fibra ottica e connessione internet veloce

Un grande successo, ottenuto anche grazie alla promozione di una iniziativa di legge e alle pressioni effettuate sull'operatore privato, è stata attivata a fine aprile la fibra ottica raggiungendo un obiettivo sul quale l'amministrazione aveva lavorato dall'anno 2017 quando, a seguito di convenzione, aveva avviato la posa della infrastruttura sul territorio comunale.

Proposte di legge condivise con altri comuni

Con altri 46 comuni della Regione l'Amministrazione ha promosso alcune iniziative di legge relative alla sanità, ai servizi alla persona e al sostegno al bilancio degli enti locali. Alcune iniziative sono state anche recepite nei pacchetti di proposte dell'Associazione dei comuni.



Pulizia straordinaria di tutto il territorio comunale

Sono state concordate con Ecolan, la società del servizio raccolta rifiuti del nostro comune, iniziative di pulizia straordinaria dell'intero territorio comunale.

Sicurezza e controllo della città

Il controllo del rispetto delle misure restrittive adottate dal governo e dal comune è stato assicurato da operazioni programmate della polizia municipale e dei carabinieri che hanno portato anche alla sanzione in molti casi dei comportamenti non rispettosi dei divieti e degli obblighi.

Adozione di ordinanze comunali

In corrispondenza dell'emanazione dei decreti del governo, il comune ha adottato suoi provvedimenti per disciplinare, a livello locale, i divieti e gli obblighi stabiliti dai provvedimenti del governo.