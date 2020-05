COVID: ''LA VITE NON SI ARRENDE, CAMPAGNA PRODUTTORI VINO TERAMO

Pubblicazione: 04 maggio 2020 alle ore 14:18

TERAMO - Un video-appello realizzato dal Consorzio Colline Teramane, che ha visto la partecipazione di 28 produttori vitivinicoli della provincia di Teramo, per dar vita ad un’azione corale attraverso immagini emozionali e realistiche al tempo stesso, in cui sono protagonisti le persone, la terra e naturalmente la vite.

Durante tutto questo periodo di emergenza sanitaria, sociale ed economica il lavoro nei vigneti è stato portato avanti ma con molta fatica e preoccupazioni e questo video ne vuole essere memoria. Il risultato è una “chiamata” a più voci in cui i produttori compaiano nei propri vigneti, per dare un messaggio di veridicità, appartenenza ma soprattutto di speranza e continuità. Il lockdown ha sicuramente cambiato la dinamica dei consumi di vino ma la crescita degli acquisti in Gdo non ha compensato l’azzeramento dei consumi fuori casa e nel comparto della ristorazione.

A questo si aggiunge un appiattimento generale degli stimoli alla conoscenza durante il periodo della quarantena, tipo la sperimentazione delle novità di prodotto, la preferenza verso i piccoli produttori, i vini sostenibili e gli autoctoni, con un calo delle percentuali (Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor).

"Abbiamo sentito l’esigenza di raccontare la nostra esperienza di viticoltori in questo momento difficilissimo che stiamo attraversando – dichiara Enrico Cerulli Irelli, presidente del Consorzio – tutti siamo rimasti aperti in quanto “attività essenziale” e abbiamo continuato a lavorare nell’incertezza dovuta soprattutto al blocco totale dell’export e alla chiusura di hotel, bar, ristoranti, enoteche e agriturismi. La cura dei vigneti non si è fermata, ma comunque dobbiamo ripartire e reinventarci trovando insieme nuove strade da percorrere. Una di queste la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità dell’abbinamento con il turismo, attraverso proposte intelligenti, originali ed esclusive che esaltino il nostro vino, la nostra storia e le ricchezze del nostro territorio». Il video è stato prodotto in emergenza ed in modo totalmente sostenibile, rispettando le norme di sicurezza previste dalle misure anti Covid-19.

A seguire i produttori che hanno realizzato a distanza le riprese nei propri vigneti, in ordine di apparizione i loro nomi: Caterina Cornacchia, Federico Faraone, Marianna Velenosi, Stefano Illuminati, Silvia Savini, Paolo De Strasser, Emilia Monti, Franco Campanelli, Laura Di Bonaventura, Gianluca Galasso, Laura Montori, Gaspare Lepore, Sofia Pepe, Antonello Savini, Corrado De Angelis Corvi, Enrico Cerulli Irelli, Guido Strappelli, Lamberto Vannucci, Livio Claudio Consorti, Luca Biagi, Annamaria Sorricchio di Valforte, Massimo Santone, Pietro Topi, Salvatore Salinitro, Simone Binelli, Lidia e Amato Viticoltori, Alessandro Nicodemi.

L’ideazione è di Pietro Albino Di Pasquale, per la regia e il montaggio Manuel Norcini, la voce di Evelina Frisa.

Il video è visibile su YouTube al link https://www.youtube.com/watch?v=uouGxkrgCnk , e sulla pagina ufficiale Facebook del Consorzio.

Il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane DOCG nasce nel 2003 per valorizzare e promuovere la produzione vinicola della provincia di Teramo e in particolare delle Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo. Il Consorzio riunisce oltre 40 aziende vitivinicole che producono vini di qualità esportati in tutto il mondo, il territorio delle Colline Teramane si estende al nord della regione Abruzzo,