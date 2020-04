COVID: FESTE SUI TETTI, GITE AL MARE, PROCESSIONI; GLI ITALIANI CHE SE NE FREGANO DEI DIVIETI

Pubblicazione: 13 aprile 2020 alle ore 14:30

L'AQUILA - Chi ha ballato e cantato, in spensierate feste di quartiere, chi fa arrostate sui tetti, con tanto di fuochi di artificio, chi se ne va al mare come se nulla fosse, e chi organizzato processioni.

Solo solo alcuni degli esempi di come siano state trasgredite sabato e domenica e Pasqua un po' in tutta Italia il divieto di assembramento imposto da governo fino al 3 maggio evitare il diffondersi del virus covid 19 che ha già provocato in Italia quasi 20mila morti, e oltre 150mila contagiati.

Il Viminale comunica che sono stati effettuati a Pasqua oltre 270mila controlli con quasi 14mila multe a Pasqua. In particolare, secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri sono state 213.565 le persone e 60.435 le attività sottoposte a controllo e 13.756 i cittadini e 121 i negozianti sanzionati.

Per 100 è scattata invece la denuncia per false dichiarazioni e per 19 positivi al virus quella per violazione della quarantena.

Infine sono stati 16 i negozi chiusi e 31 quelli per i quali è stata disposta la sospensione provvisoria dell'attività.

Bisogna vedere cosa accadrà oggi a Pasquetta, con misure di controllo eccezionali messe in campo dalle forze dell’ordine.

Casi anche in Abruzzo, ma molto marginali, e nell’ordinaria amministrazione.

Ed anche oggi strettissimi sono i controlli: dagli elicotteri ai droni, dalla Polizia ai Carabinieri, dalla Finanza alla Guardia costiera, sono tante le forze in campo.

Gli abruzzesi come tutti gli italiani, dovranno restare a casa, o uscire solo per ragioni più che valide e certificate. E visto che in questi giorni di festa anche i negozi di generi alimentari restano chiusi, non reggerà nemmeno la scusa di andare a fare la spesa.

Vietati gli assembramenti, anche familiari, e i pranzi con amici e parenti, a meno che conviventi.

Vietate le attività all’aperto, dalle corsette ai barbecue, mentre resta consentita la mini passeggiata con il cane, ma solo per i bisogni e solo nei pressi della propria abitazione. I droni, già in azione in molte città della nostra regione, sorvolano il territorio urbano e, in caso di avvistamento sospetto, avvertono le pattuglie a terra che raggiungono l’eventuale trasgressore. A Pescara, Montesilvano e Spoltore, resta in vigore il divieto di circolazione per pedoni, bici, moto e monopattini lungo riviera, strada parco, ponte del mare e porto turistico.

A seguire una breve, ma emblematica carrellata, delle trasgressioni più eclatanti avvenute in Italia nelle ultime ore.

A Pozzuoli in Campania hanno ballato e cantato come se nulla fosse, ammassati tra le scale di una palazzina popolare di via Giorgio De Chirico.

Uno spettacolo trash condotto da due pregiudicati della zona che hanno cantato davanti ad adulti e bambini quasi tutti senza mascherine e senza misure di protezione individuale. La festa, andata in scena dopo il pranzo di Pasqua, è stata ripresa con i cellulari e i video sono stati postati in diretta Facebook dagli stessi protagonisti.

Emblematico anche l’episodio accaduto a Palermo, dove è stata organizzata una grigliata clandestina sui terrazzi di un palazzo della borgata alla periferia nord orientale della capoluogo siciliano le cui immagini, accompagnate dalla colonna sonora delle canzoni neomelodiche, sono diventate virali sui social.

I video che riprendono decine di persone impegnate ad arrostire la carne o sedute attorno ai tavoli mentre mangiano e bevono, documentano un comportamento irresponsabile sia perché non vengono mantenute le distanze di sicurezza previste dalla misure anti contagio.

I protagonisti della grigliata, al termine del pranzo di Pasqua, hanno dato vita sempre sui tetti a balli di gruppo e addirittura a fuochi d’artificio. Dopo numerose segnalazioni, anche da parte del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha definito i protagonisti della bravata "incoscienti criminali", sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sorvolato la zona con un elicottero e la polizia municipale.

Quando nel quartiere si sono udite le sirene, i tetti sono stati abbandonati precipitosamente dai diversi nuclei familiari. Sono in corso indagini per identificare i partecipanti alla grigliata che hanno perfino postato sui social le immagini del loro pranzo gridando che “questo è il modo migliore di combattere il virus”.

A parte la grigliata sui tetti, è stata interrotta un'altra grigliata in strada nel quartiere Arenella. Quattro gli arresti. Due automobilisti hanno cercato di forzare il posto di blocco in via Ernesto Basile e in viale Regione Siciliana. Per loro oltre la multa è stato disposto anche il sequestro della macchina. A Mondello la polizia ha sorpreso un uomo in spiaggia per la seconda volta in due giorni mentre era disteso al sole. Infine altri due arresti sempre a Palermo per evasione dai domiciliari.

A Roma proseguono anche oggi i controlli 'anti-gite' a Roma.

Sotto la lente in particolare le direttrici che portano verso il mare, parchi e ville storiche da sempre meta abituale il giorno di Pasquetta.

Gli accertamenti sono in corso anche oggi per individuare chi circola senza valido motivo, violando i divieti imposti per il contenimento della diffusione de coronavirus, magari tentando di recarsi fuori città. Ma anche chi, nel caso si sia allontanato dalla propria abitazione, faccia rientro nella Capitale.

Sono oltre 30mila i controlli effettuati tra ieri e sabato dalla polizia locale con 200 illeciti registrati. Più della metà le violazioni emerse ieri.

Tra queste diverse auto sono state fermate, con a bordo anche più persone, mentre tentavano di raggiungere il litorale e uscire dalla città senza alcuna giustificazione valida per unirsi a parenti o amici per il pranzo di Pasqua. Fermati anche alcuni runner nei parchi o lontani dalle proprie abitazioni.

Controlli intensi su tutto il litorale romano, comprese le strade di accesso, per prevenire trasgressioni alle disposizioni per l'emergenza coronavirus. Sotto occhio spiagge, zone tradizionali per picnic e scampagnate, aree verdi, possibili case di vacanza che possono essere meta di potenziali raduni.

Tra sabato e ieri solo la Polizia Locale di Fiumicino ha eseguito 170 controlli sulle strade della città, comminando 6 multe a trasgressori. Anche oggi metterà in strada 12 pattuglie, in concorso con polizia, reparto mobile della Questura, carabinieri, guardia di finanza. Anche la Capitaneria di porto di Roma, come è avvenuto da venerdì scorso, effettuerà controlli, con pattuglie itineranti, oltre che sulle spiagge, posti di blocco sulle strade da Fiumicino sino a Maccarese.

La polizia locale di Rivarolo Canavese, 12mila abitanti nell'area metropolitana di Torino, è intervenuta durante la Messa di Pasqua celebrata dal parroco a porte chiuse, nella chiesa di San Giacomo. All'interno della Chiesa, nonostante i divieti, c'era infatti una decina di fedeli. Gli agenti hanno verbalizzato le presenze e, con tutta probabilità, i fedeli saranno multati. Rischia una sanzione anche il parroco che, nonostante la presenza non autorizzata di persone all'interno della Chiesa, ha continuato la celebrazione.



Venerdì ad indignare e creare scaplore le foto e i video della processione di Pasqua di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Si sono ritrovati oltre 200 fedeli capitanati dal sindaco Michele Merla e dal parroco don Matteo Ferro in barba a qualsiasi restrizione contro il coronavirus.