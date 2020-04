COVID, FASE 2: D'ALFONSO A REGIONE ABRUZZO, ''SERVE PIANO E GRANDE RUOLO POLITICA''

Pubblicazione: 24 aprile 2020 alle ore 12:04

L'AQUILA - "Ho consapevolezza della situazione in Abruzzo, della delicata fase che tutti stiamo vivendo, ma la ripresa non accadrà per caso".

Così il senatore Luciano D'Alfonso (Pd) è intervenuto ieri su Facebook in merito all'avvio di una fase due dell'emergenza covid-19 in Abruzzo.

"Ho un solo consiglio per la Regione Abruzzo - si legge nella nota - serve un piano: qui si stanno muovendo 50 miliardi di euro e entro dicembre altri 25 miliardi, arriveremo a quasi 100 miliardi di euro. Ci saranno numerose risorse finanziarie. La regione si procuri esperti di livello, faccia un curriculum della situazione economica dell’Abruzzo e determini dei progetti di ripresa".

"Non il progetto Prisma, ma ad esempio un grande Masterplan che si faccia carico delle 127mila aziende abruzzesi, degli studenti universitari e di tutto ciò che avrà bisogno di reagire a questa crisi. Si determini un grande programma di investimenti che si raccolgano i finanziamenti di Italia e Europa. Da oggi bisogna attivarsi per poter progettare la ripresa. Il turismo conoscerà una rivoluzione e regole rigorose e servono programmi da oggi anche raccogliendo interrogativi e mediando, serve un grande ruolo della politica", conclude.