COVID: BCC ''RISCHIO RECUPERO SOMME ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE''

Pubblicazione: 16 aprile 2020 alle ore 15:29

PESCARA - "Stiamo gestendo la procedura relativa agli anticipi degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori rimasti a casa per via dell'emergenza Covid-19. La copertura, in assenza di garanzie da parte di soggetti esterni, dipende soltanto da noi".

Così Michele Borgia, presidente della Bcc di Cappelle sul Tavo (Pescara), in merito alle procedure di anticipazione delle risorse riguardanti gli ammortizzatori sociali, che riguardano oltre 100 mila lavoratori abruzzesi. I sindacati, in mattinata, hanno accusato la Regione Abruzzo di immobilismo rispetto ad una specifica convenzione stipulata tra ministero del Lavoro, Abi e parti sociali, finalizzata a garantire l'anticipazione di risorse ai lavoratori e mirata a coinvolgere le Regioni.

"Non ne sono a conoscenza e non posso escludere che sia previsto un ruolo più attivo della Regione - dice al riguardo Borgia - so invece che si tratta di procedure piuttosto complesse, rispetto alle quali abbiamo già predisposto un plafond di risorse, ma che potrebbero presentare una serie di problematiche nel recupero delle somme".