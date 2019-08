COSTA DEI TRABOCCHI: IVANO FASSIOTTI NOMINATO ABRUZZO SMART AMBASSADOR

Pubblicazione: 20 agosto 2019 alle ore 10:30

CHIETI - Ivano Fassiotti, amministratore del gruppo Facebook "Noi Costa dei Trabocchi", è stato nominato Abruzzo Smart Ambassador.

A renderlo noto, con un commento sui social, è lo stesso Fassiotti.

"Sono emozionato! Con grande gioia e soddisfazione, vi annuncio che il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo mi ha nominato 'Abruzzo Smart Ambassador' per la promozione del turismo della amata "Costa Dei Trabocchi" sul portale www.abruzzoturismo.it - scrive su Facebook - Il progetto parte in autunno e darò il massimo come ho sempre fatto per rendere questa costa sempre più appetibile ai visitatori. Le foto più belle di Noi Costa Dei Trabocchi saranno pubblicate sul portale AbruzzoTurismo con citazione dell'autore. Questa mia nomina porterà benefici all'intero indotto turistico. È il momento giusto per far decollare il Turismo e sono convinto che solo promuovendo il territorio si possa creare benessere e ricchezza per tutti. Grazie mille a tutti gli iscritti che mi sostengono e che mi sosterranno. 'Noi Costa dei Trabocchi' una marcia in più", conclude.

Tantissimi i messaggi di stima e le congratulazioni "virtuali": "Siamo orgogliosi di te", "Sicuramente farai un ottimo lavoro", si legge tra i commenti.

E ancora "Non avevo dubbi presidente sei il numero uno, grazie per quello che fai Congratulazioni per la nomina", scrive un utente; "La tua passione è grande dedizione ha ottenuto un giusto riconoscimento! Grazie! Sono certa e arriveranno altri!", si legge in un altro commento.