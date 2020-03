CORONAVIRUS: ZOOPROFILATTICO TERAMO IN SUPPORTO A LABORATORIO PESCARA

Pubblicazione: 14 marzo 2020 alle ore 12:29

PESCARA - Per supportare il laboratorio di riferimento regionale dell'ospedale di Pescara, il Ministero della Salute - su richiesta della Regione Abruzzo - ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico di Teramo all'effettuazione dei test per il Covid 19. Lo comunicano il presidente Marco Marsilio e l'assessore alla salute Nicoletta Verì.

Lo Zooprofilattico entrerà a far parte della rete in conformità ai protocolli operativi del Laboratorio di Microbiologia Clinica di Pescara, diretto dal dottor Paolo Fazii.

"Considerato l'aumento del numero dei contagi - spiegano Marsilio e la Verì - e soprattutto la necessità di effettuare un numero consistente di test nelle aree in cui si registra una concentrazione elevata di positività, abbiamo chiesto e ottenuto di affiancare al centro di Pescara (che resta il centro di riferimento cui spetta predisporre tutti i protocolli operativi e clinici cui l'Izs dovrà attenersi) una seconda struttura. E riteniamo che la scelta dello Zooprofilattico sia la soluzione più giusta ed efficace per gestire al meglio l'enorme carico di lavoro cui è sottoposto il nostro centro di Pescara". Le modalità operative con cui lo Zooprofilattico entrerà in attività per il Covid 19, saranno stabilite nelle prossime ore.