CORONAVIRUS: ZINGARETTI CONTAGIATO, IN ISOLAMENTO, ''STO BENE, NIENTE PANICO''

Pubblicazione: 07 marzo 2020 alle ore 13:30

ROMA - "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto".

L'annuncio, su Facebook, è del presidente della Regione Lazio e segretario Pd Nicola Zingaretti.

"Allora è arrivato: anche io ho il coronavirus", dice nel video postato sul social network in cui si mostra tranquillo.

"Ovviamente - aggiunge - mi attengo a tutti i protocolli previsti per tutti. Sto bene ed è stato scelto dunque l'isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò tranquillamente fare. La mia famiglia sta seguendo quelli che sono i protocolli".

"La Asl sta contattando le persone che mi sono state più vicine al lavoro per i colloqui e le verifiche del caso - spiega Zingaretti - Ho informato il vicepresidente della giunta regionale per mandare avanti il lavoro e il vicesegretario Orlando con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche. Niente panico, combattiamo, darò il buon esempio, seguirò alla lettera le disposizioni della scienza, lavorando da casa. E combatto. A presto. Ciao".

La circostanza potrebbe ora portare tutti i presidenti di Regione a sottoporsi al test anche a seguito dei recenti contatti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In questo senso, abreve, potrebbe essere sottoposto al test anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

LA SOLIDARIETA' DEL MONDO POLITICO

"Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c'è di mezzo la salute!", è il commento del segretario della Lega, Matteo Salvini, su twitter.

"In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!", scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il coronavirus. Tutti insieme, tutti!!!", scrive il leader di Italia Viva, ex segretario Pd, Matteo Renzi.

"Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19", commenta il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

"Esprimo la mia solidarietà al presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale", è il commento del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del Movimento 5 stelle.

"Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti": dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti ", conclude Di Maio.

"La sfida che stiamo affrontando è complessa ma Governo e Istituzioni la stanno fronteggiando con tutti gli strumenti possibili e ne usciremo vincitori. Sono certo che Zingaretti continuerà a dare il suo contributo anche se per qualche tempo sarà costretto a casa", commenta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.