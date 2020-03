CORONAVIRUS: ZAIA, 'PRONTI PER SPERIMENTAZIONE AVIGAN, MA SERVE AUTORIZZAZIONE AIFA'

VENEZIA - "Dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, ovviamente siamo rispettosi delle leggi e per la sperimentazione serve l'autorizzazione dell'Aifa".

Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia.

"Se c'è un minimo barlume di luce in fondo al tunnel - ha proseguito - dobbiamo vedere se c'è, e che luce è. Invito la comunità scientifica di avere un approccio più liberale per la sperimentazione. All'università di Padova è in corso la sperimentazione di sei farmaci, e siamo pronti e disponibili".