CORONAVIRUS: VERI', ''IN ATTESA RISULTATI DA SPALLANZANI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO''

Pubblicazione: 01 febbraio 2020 alle ore 21:16

L'AQUILA - "Siamo in attesa dei responsi delle analisi dall'ospedale Spallanzani ma siamo tranquilli perché le condizioni del bambino ricoverato all'Aquila e delle due persone a Teramo non destano particolari preoccupazioni. Questi ultimi non hanno la febbre e restano in osservazione fino a lunedì".

Così l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, della Lega, dopo i tre casi sospetti di ieri sera in Abruzzo sui quali l'allarme sembra rientrato.

All'ospedale dell'Aquila e di Teramo stanno attendendo i risultati sui test del Coronavirus sui prelievi dei tre cinesi, inviati precauzionalmente a Roma.

"La situazione è sotto controllo, la nostra squadra sta lavorando h24 e stiamo gestendo ogni situazioni per cui bisogna evitare allarmismi".