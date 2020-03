CORONAVIRUS: VERI', ''ENTRO FINE MESE 1.500 CONTAGI IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 24 marzo 2020 alle ore 20:12

PESCARA - "Sui dati dei contagi in Abruzzo è stato elaborato dai tecnici della task force regionale un modello matematico, che viene aggiornato quotidianamente sulla base dei valori reali registrati ogni giorno. Al 24 marzo la proiezione evidenziava un numero di casi superiore di circa 100 unità rispetto al dato reale (788 previsti a fronte dei 689 reali). Con i dati del 23 marzo (quindi non confermati, però, da quelli del giorno successivo) il modello ipotizzava che il numero dei casi potesse superare i 1500 entro la fine del mese".

E' quanto dichiara all'Ansa l'assessore alla sanità Nicoletta Verì.

Secondo l'assessore "non è ancora possibile stabilire se in Abruzzo sia stato raggiunto o meno il picco del contagio. I dati dei nuovi casi positivi registrati nella nostra regione non mostrano infatti un andamento giornaliero univoco, per cui è difficile fare ipotesi e soprattutto essere certi di aver assorbito l'urto dei rientri dal nord Italia di due settimane fa", chiarisce la Verì.