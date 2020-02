CORONAVIRUS: TRE ABRUZZESI IN ISOLAMENTO VOLONTARIO A CASA

Pubblicazione: 22 febbraio 2020 alle ore 19:48

L'AQUILA - Tre persone abruzzesi, due lavoratori ed uno studente che svolgono il loro ruolo in provincia di Lodi, sono in isolamento volontario nelle loro abitazioni a scopo precauzionali, non presentando nessuno dei sintomi del Coronavirus.

I tre sono tornati in Abruzzo prima che nel territorio lombardo scoppiasse il focolaio della Covid 19.

Sono stati loro a contattare medici di famiglia ed Asl.

Secondo quanto si è appreso, rimarranno a casa per qualche giorno, comunque, fino a nuove indicazioni ufficiali.

I tre non sarebbero gli unici abruzzesi isolati a casa per precauzione al fine di essere osservati.