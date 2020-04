CORONAVIRUS: TAJANI, ''SUBITO TEST IN CASE DI RIPOSO''

Pubblicazione: 16 aprile 2020 alle ore 11:18

ROMA - "Servono test in tutte la case di riposo. In più di una regione le cose non hanno funzionato. Anche in Toscana ed in Puglia. Bene TG2 che racconta quello che accade anche fuori dalla Lombardia. Errore attaccare il direttore Sangiuliano. Fa il giornalista".

Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.