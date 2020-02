L'UOMO E' DI RITORNO DA CODOGNO E VIENE MONITORATO TELEFONICAMENTE DALL'ASL. INTANTO LA VERI' HA TENUTO UN VERTICE CON MARSILIO E LA STRUTTURA TECNICA: PRONTE MISURE DI SICUREZZA CORONAVIRUS, CONTROLLI SU UN PESCARESE CHE HA AVUTO CONTATTI CON IL ''PAZIENTE 1''. SUMMIT IN REGIONE

Pubblicazione: 23 febbraio 2020 alle ore 11:14

PESCARA - Mentre si è svolto, a Pescara, un summit organizzativo, in Abruzzo l'attenzione sull'epidemia di Coronavirus resta altissima. Al momento a preoccupare sono soprattutto le persone di ritorno dai luoghi maggiormente colpiti dai contagi. E' il caso di un pescarese che ha raccontato di aver avuto contatti frequenti con il cosiddetto "paziente 1", ovvero il 38enne ricoverato ancora in gravi condizioni. L'uomo, come ha riferito il suo medico di base, è chiuso in casa, monitorato costantemente dall'Asl per via telefonica. Al momento è asintomatico.

Altri due pazienti sono tornati nel Pescarese da Codogno: hanno allertato l'Asl che, anche in questo caso, li sta monitorando a distanza.

Negativi, invece, i tamponi su una ragazza di 17 anni che si è presentata spontaneamente all'ospedale di Vasto.

Intanto a Pescara si è tenuto un summit ai massimi livelli sulla emergenza coronavirus in Italia da parte delle istituzioni politiche e sanitarie abruzzesi. L’incontro è stato convocato dall’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, della Lega, nella tarda serata di ieri in seguito al decreto legge emanato ieri sera dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Presenti tra gli altri il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, i direttori generali delle quattro Asl abruzzesi, i responsabili della prevenzione e anche delle farmacie. Al centro della discussione l'organizzazione della sanità abruzzese in caso di contagi soprattutto in riferimento a mezzi, strutture, strumentazioni e disponibiltà di medicinali. Ieri la Verì aveva annunciato il vaglio di ipotesi di struttura per ricoverare persone in quarantena.