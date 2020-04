CORONAVIRUS: SOLIDARIETA' PER LA SENOLOGIA DI ORTONA, ASSOCIAZIONI E AZIENDE DONANO DPI

Pubblicazione: 04 aprile 2020 alle ore 15:25

ORTONA - Non si fermano i gesti di solidarietà che contribuiscono a proteggere gli operatori sanitari della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Un affettuoso ringraziamento arriva oggi dalla Chirurgia generale a indirizzo senologico di Ortona, la cosiddetta "Senologia", e dalla sua responsabile Simona Grossi, alla Blue Italy Industry: la ditta ha infatti donato 500 dispositivi di protezione individuale Technomask (con istruzioni e dichiarazione di conformità), messi a disposizione di personale e pazienti e già in larga parte distribuiti.

Un grande grazie dalla Senologia di Ortona anche al Comitato Abruzzo di “Susan Komen Italia”, organizzazione basata sul volontariato e in prima linea nella lotta ai tumori del seno, che ha donato 215 mascherine per proteggere le pazienti in cura nell’unità operativa.