CORONAVIRUS: SINDACO PENNE SEMPRONI CLINICAMENTE GUARITO

Pubblicazione: 05 aprile 2020 alle ore 14:00

PENNE - Il sindaco di Penne, Mario Semproni, è negativo a entrambi i test al tampone effettuati dopo il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio dovuto alla positività al Covid-19 accertata l’8 marzo 2020. Le analisi sono state appena comunicate dal laboratorio di Pescara.

"E’ stato un periodo difficile per me e per la mia famiglia – ha detto il sindaco Mario Semproni -. Tornerò ad occuparmi dell’attività amministrativa in Comune, affiancherò i componenti della Giunta che sono impegnati con spirito di abnegazione alla gestione dell’emergenza. Nel frattempo tornerò a lavorare in ospedale per aiutare i miei colleghi medici che da giorni, come è noto, non hanno un turno di riposo per curare i malati di coronavirus".

"Non è tempo di abbassare la guardia – ha osservato Semproni – bisogna rimanere vigili e rispettosi di tutte le regole di distanziamento sociale fin quando le autorità nazionali e l’istituto superiore di sanità non ci diranno che le maglie potranno essere gradualmente allentate». Finora i malati di Covid-19 accertati a Penne sono 89, mentre i decessi registrati sono 8. Il territorio del Comune di Penne, dal 25 marzo, a seguito dell’incremento della curva dei contagi, è stato dichiarato zona rossa dalla Regione Abruzzo.