ARRIVA CONFERMA UFFICIALE DAL GOVERNO, DA DOMANI STUDENTI A CASA; AZZOLINA, ''DECISIONE DI IMPATTO'', CONTE: ''TRASPARENZA NOSTRA REGOLA D'AZIONE''; IN TOTALE 2.706 MALATI E 107 MORTI CORONAVIRUS: SCUOLE CHIUSE IN ITALIA,

IN ABRUZZO CASI SALGONO A 7 SU 91 TEST

Pubblicazione: 04 marzo 2020 alle ore 18:39

L'AQUILA - Alla fine è arrivata la conferma dal Governo: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo per l'emergenza Coronavirus.

"Noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola d'azione, verità e trasparenza", ha detto il premier Giuseppe Conte parlando a Palazzo Chigi e spiegando che, sulla chiusura delle scuole questa mattina "era stato chiesto al comitato tecnico-scientifico un ulteriore approfondimento".

Per questo "la notizia che è fuoriuscita è stata totalmente improvvida".

"E' una decisione di impatto, spero che gli alunni tornino al più presto a scuola", ha aggiunto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, parlando in sala stampa a Palazzo Chigi assicurando "l'impegno" perché questo "servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza".

Dopo ore di incertezza arriva così l'ufficialità dopo la smentita del primo lancio Ansa delle 13.55: a seguito della notizia trapelata, e diffusa da tutti i quotidiani nazionali, la ministra Azzolina si era affrettata a puntualizzare: “Abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. La decisione arriverà nelle prossime ore”.

IL PUNTO IN ABRUZZO

Sono 91 i test per il Covid 19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall’inizio dell’emergenza a oggi.

Di questi 74 sono risultati negativi, 7 positivi (tra questi è compreso anche il test positivo di primo livello sul paziente ricoverato a Vasto) e 4 sono attualmente in corso.

Dei positivi, 6 sono stati già confermati dal risultato delle controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità e sono tutti ricoverati NON in terapia intensiva.

La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente.

Al momento sono stati eseguiti 19 test per la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 11 per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 46 per la Asl di Pescara e 15 per la Asl di Teramo.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Intanto salgono a 7 i pazienti con coronavirus in Abruzzo: positivo al Covid-19 è risulltato un insegnante di Vasto. La conferma questa mattina presto.

E poi è arrivata la definitiva conferma per la moglie e due figli dell’uomo di Brugherio ricoverato in isolamento all’ospedale di Teramo dallo scorso 27 febbraio. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività di tutte e tre al Covid 19 intorno alle 14. Tutti sono attualmente ricoverati nel nosocomio teramano.

La famiglia di Brugherio voleva passare qualche giorno di vacanza lontano dalla paura, nella seconda casa di Roseto, e invece ha dovuto fare i conti con Covid-19. Sono in quattro e tutti ricoverati al “Mazzini” di Teramo: il papà è positivo, la mamma e il figlio lo sono risultati al primo test e attendevano la conferma, arrivata oggi. La figlia attendeva di capire cosa sarebbe accaduto dopo quel primo tampone dall’esito ambiguo (positivo-negativo). Oggi è arrivata anche per lei la conferma. In ogni caso sono tutti in buone condizioni.

Anche Trasacco attende ancora di sapere se il ragazzo tornato dal Piemonte, con sintomi influenzali, e ricoverato ad Avezzano, ha contratto o meno il virus. Sebbene filtri un certo ottimismo sul fatto che non si tratti di Covid-19.

IL PUNTO IN ITALIA

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più.

Il numero delle vittime in Italia corrisponde al 3,47% del totale dei contagiati.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 276 i guariti da coronavirus in Italia, 116 in più rispetto a ieri. L'aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata.

L'unica regione che al momento non ha avuto casi di Coronavirus in Italia resta dunque la Valle d'Aosta.

Le vittime sono 73 in Lombardia (18 in più di ieri), 22 in Emilia Romagna (+4), 6 in Veneto (+3), 4 nelle Marche (+2), una in Liguria e Puglia.

Complessivamente sono finora 3.089 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite.

Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 29.837, dei quali oltre 25mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.