CORONAVIRUS: SCUOLE SOSPESE FINO ALL'8 MARZO NELLE 3 REGIONI CLUSTER

Pubblicazione: 29 febbraio 2020 alle ore 16:15

ROMA - Le scuole riaprono in tutte le regioni italiane tranne che nelle tre regioni con aree cluster nelle quali in realtà ci sarà la sospensione delle attività - fino all'8 marzo - ma non la chiusura totale.

Per la regione Marche c'è il ritorno a tutte le altre attività così come avviene per tutte le altre regioni che avevano sottoscritto l'ordinanza unica nazionale.

E' quanto si apprende da fonti di governo partecipanti alla riunione alla Protezione Civile.