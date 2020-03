CORONAVIRUS: SCUOLA, MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA

Pubblicazione: 18 marzo 2020 alle ore 15:32

L'AQUILA - L'Ufficio scolastico regionale ha avviato, su disposizione del Miur, un monitoraggio sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'attuale fase di sospensione delle attività didattiche a seguito dell'attuale emergenza sanitaria.

Lo rende noto l'Usr Abruzzo guidato dal direttore generale Antonella Tozza.

Il monitoraggio prevede l'invio entro oggi di un questionario contenente 23 domande per poter avere il quadro generale e realistico della situazione delle azioni messe in campo dalle scuole, per garantire il diritto all'istruzione degli studenti. Il risultato di tale indagine sarà utilizzato dalla task force ministeriale per pianificare e realizzare ulteriori e specifiche azioni di supporto, possibilmente mirate alle singole necessità riscontrate. Si ricorda che l'Ufficio scolastico regionale, anche attraverso l'Equipe formativa territoriale e tutto il gruppo di supporto, già in precedenza istituito per le azioni di innovazione didattica e digitale, resta a disposizione per chiarimenti e supporto.