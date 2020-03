CORONAVIRUS: SANITA' PRIVATA, AIOP, IN ABRUZZO 9,1 PER CENTO POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA

Pubblicazione: 20 marzo 2020 alle ore 18:35

PESCARA - Uno studio dell' Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata ha rivelato che gli ospedali di diritto privato hanno messo a disposizione del Paese 1.300 posti letto di terapia intensiva, che corrispondono al 16% della rete complessiva di questo genere di cure del Sistema sanitario nazionale.

Lo studio rivela anche che l'ospedalità privata ha messo a disposizione circa 400mila posti per acuti (il 22% del totale dei posti letto italiani) per "decongestionare l'afflusso e la gestione" dei pazienti "che non riescono a trovare assistenza nelle strutture di diritto pubblico.

A tal proposito è stata presentata una speciale classifica Regione per Regione che vede l'Abruzzo avere una percentuale del 9,1% del totale dei posti letto di terapia intensiva.

Per quel che concerne invece, i posti letto per acuti, quelli dell'ospedalità privata sono nella nostra regione pari al 14,9%, così come la Sardegna.