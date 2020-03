CORONAVIRUS: SALVINI, ''SE AGGREDISCE IL SUD E' DRAMMA TOTALE''

Pubblicazione: 12 marzo 2020 alle ore 10:03

MILANO - "Qualcuno non ha capito che noi in Lombardia, facendo sacrifici e lavorando ai limiti del sovrumano, stiamo tenendo duro. Ma se questo virus aggredisse altre regioni come sta aggredendo la Lombardia, penso alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia, con strutture sanitarie ahimè ben diverse da quelle lombarde, allora è il dramma totale".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del coronavirus su Telelombardia.