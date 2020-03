CORONAVIRUS: SALVINI, ''BERTOLASO POSITIVO? NON SI E' RISPARMIATO''

Pubblicazione: 24 marzo 2020 alle ore 13:51

MILANO - Guido Bertolaso "era in giro come un matto a verificare ospedali, strutture perché sta coordinando e sono sicuro che lo farà da casa, via telefono. È chiaro che se per mestiere sei più esposto al rischio...". Inoltre "ha girato mezza Lombardia, è andato nelle Marche, lo ringrazio perché non si è risparmiato".

Così Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato in diretta a 7Gold la notizia del contagio al Coronavirus di Guido Bertolaso.