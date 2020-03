CORONAVIRUS: RINVIATA A DATA DA DESTINARSI FIERA AGRICOLTURA DI LANCIANO

Pubblicazione: 05 marzo 2020 alle ore 15:39

LANCIANO - In ottemperanza alle disposizioni del Governo Conte sull'emergenza del coronavirus è stata rinviata la 59esima Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano (Chieti), prevista dal 3 al 5 Aprile 2020, terza manifestazione di settore più importante d'Italia.

"Si tratta di una rassegna importante che accoglie un numero considerevole di espositori e richiama decine di migliaia di visitatori - dice il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante - Ci auguriamo quindi di poter individuare una nuova data in tempi brevi. Siamo consapevoli che i giorni che stiamo vivendo sono molto difficili, ognuno deve fare la propria parte per cercare di ridurre i rischi. Con l'auspicio che questa drammatica situazione che investe non solo il nostro Paese, giunga al termine e si torni alla normalità".

Alla storica rassegna lancianese, Polo fieristico regionale d'Abruzzo, nel 2019 hanno preso parte 250 espositori provenienti da tutte le regioni italiane e da sette nazioni straniere, dall'Europa agli Usa e fino al Giappone.