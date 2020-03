CORONAVIRUS: PRIMO GIORNO DI ATTIVITA' DEL COC DI TERAMO

Pubblicazione: 10 marzo 2020 alle ore 20:43

TERAMO - Il Centro operativo comunale, aperto ieri al Parco della Scienza di Teramo, è operativo da stamattina, con una postazione informatica dedicata e l’altra che sarà attivata compiutamente da domani.

Il COC è attrezzato per indirizzare i richiedenti verso servizi già attivi di fornitura farmaci/beni alimentari a domicilio, reperire Dispositivi di Protezione individuale. per le attività da effettuarsi, fornire le corrette informazioni sulle molteplici situazioni che si sono concretizzate con la materiale applicazione del DPCM 9/3/20.

Gli orari sono stati ampliati dalle 8:00 alle 20:00 e per ogni turno vi è la presenza di un funzionario comunale.

Coordinatore del Coc è il consigliere comunale Berardo De Carolis, con il Sindaco Gianguido D’Alberto e il Vicesindaco Giovanni Cavallari che sovrintendono alle operazioni e le seguono costantemente.

Nella giornata odierna sono arrivate circa 50 segnalazioni, la gran parte per richiesta di informazioni sui corretti comportamenti da tenere, alle quali sono state fornito risposte man mano che le varie casistiche sono state esaminate e messe a punto. Sono stati effettuati due interventi diretti per fornitura farmaci/generi di prima necessità.

“La straordinaria attività di assistenza che viene assicurata dal COC - afferma il sindaco D'Alberto - dimostra quanto sia importante questo servizio e quanto la nostra popolazione ne senta la necessità; anche per questo essa verrà implementata, sempre in raccordo con la ASL e la Protezione Civile. Abbiamo già notato che la quantità di informazioni deve essere assolutamente regolamentata e semplificata, fornendo indicazioni prossime alle attese e alle necessità dei cittadini. Continueremo su questa strada, perché il nostro ruolo, il nostro compito e la nostra scelta è di lavorare per loro, alacremente e compiutamente. Mi piace chiudere con quello che ormai può essere considerato come uno slogan: non siamo e non siete soli. Insieme ce la faremo”.