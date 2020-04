CORONAVIRUS: PREMIER CONTE, ''IL PREZZO CHE SI STA PAGANDO E' IMMENSO''

Pubblicazione: 11 aprile 2020 alle ore 08:56

ROMA - "Le scrivo nei giorni più difficili che la nostra storia recente ricordi, nel pieno della Settimana Santa, preludio a una Pasqua che rimarrà scolpita per sempre nelle nostre vite".

Ogni giorno "questo dramma interpella le nostre coscienze".

Lo scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera al direttore di Avvenire.

"Proprio nel momento nel quale le misure di distanziamento sociale ci allontanano fisicamente l'uno dall'altro, sperimentiamo, nella misura più intensa, la dimensione della comunione, nella consapevolezza, come ha ricordato il Papa, di trovarci tutti 'sulla stessa barca'", aggiunge.

"Il prezzo che oggi si sta pagando è immenso - spiega-. In termini di vite umane, prima di tutto. Penso in particolare alla popolazione più fragile e anziana. Tra chi ha pagato con la vita la lotta al virus ci sono anche molti sacerdoti soprattutto del Nord Italia, impegnati a rinfrancare gli animi feriti". Tutelare "la salute e sconfiggere il Covid-19 sono obiettivi che sollecitano la responsabilità di tutti, non sono appannaggio esclusivo di scienza e politica".

La Chiesa italiana, "in queste durissime settimane, ha accompagnato, con la sua presenza concreta nel territorio, la sofferenza del nostro popolo", con molte iniziative soprattutto per i più deboli. Il premier ringrazia inoltre il cardinale Bassetti e tutta la Cei per aver devoluto un' ingente somma dell'otto per mille, per far fronte alle conseguenze sanitarie ed economiche dell'epidemia. Conte, sottolineando il contributo del volontariato nel sostenere le fasce più fragili durante la crisi, esprime anche la sua gratitudine alla Chiesa "per aver compreso la dolorosa decisione di celebrare sine populo le liturgie".

Il rispetto delle misure adottate dal Governo "è un gesto di responsabilità verso l'intero Paese, di rispetto per chi affronta ogni giorno - in prima linea - l'emergenza".

Delle parole del Papa "ricorderemo l'alto valore simbolico, che ha respinto la dispersione e la rassegnazione che iniziavano a maturare anche tra i sacerdoti e la comunità di fede".

L'auspicio del premier "è che questi giorni difficili siano un 'passaggio' verso momenti più sereni".

Forse ricorderemo questo 2020 anche come "l'anno in cui, dopo aver attraversato la 'notte oscura', siamo risorti, ricostruendo il nostro futuro sulle solide basi della solidarietà e della comunione".