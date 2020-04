CORONAVIRUS, PEZZOPANE (PD) 'SCUOLE ABRUZZO, NESSUN TAGLIO ORGANICI. SALVI 200 INSEGNANTI'

Pubblicazione: 09 aprile 2020 alle ore 12:34

L'AQUILA - "L'organico della scuola resta così com’era e non verranno soppresse le 200 cattedre in Abruzzo. Ed anche nel resto d’Italia non saranno toccate. Ciò nonostante la pesante denatalita'. E' una scelta significativa per il mondo dell'Istruzione. E sono molto soddisfatta, avevo ascoltato le preoccupazioni delle famiglie e degli insegnanti, ben rappresentate al tavolo del confronto dalle organizzazioni sindacali. Il felice esito è frutto di un complesso lavoro tra la Ministra Azzolina ed il Ministro Roberto Gualtieri per trovare le necessarie coperture di bilancio. In un tempo così difficile per studenti e mondo della scuola era necessario fare una scelta di campo, che mettesse al centro i nostri ragazzi e i loro diritti".

Così la deputata Dem Stefania Pezzopane dell’Ufficio di Presidenza Pd della Camera.

"Sulla scuola bisogna investire e lavorare nell'ottica della riduzione del numero di alunni per classe e favorire la didattica in tempi di emergenza e nell’ordinario. Questo risultato è anche frutto di un serio confronto con le organizzazioni sindacali sull’organico dei docenti per l’anno scolastico 2020-2021, in cui il ministero dell’Istruzione ha condiviso la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali della scuola. Nessun taglio dei 200 docenti. Una decisione forte, che consentirà senza disagi l’iscrizione alle prime classi. A settembre, quando riprenderà l’anno scolastico, potrà riprendere senza scossoni. Sono felice di questa soluzione e ringrazio le organizzazioni sindacali per l’importante risultato raggiunto insieme al Governo. Spiace che anche in questa circostanza la Regione, che dovrebbe essere parte attiva parte attiva nel garantire il diritto allo studio, si sia messa a fare inutile polemica. Mostrando di essere fuori dalle vere dinamiche di decisione politica”.