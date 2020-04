CORONAVIRUS: PEZZOPANE, ''OMBRE SU SANITA' ABRUZZO, COSA STANNO NASCONDENDO?''

Pubblicazione: 16 aprile 2020 alle ore 18:05

L'AQUILA - "Abbiamo fatto 13 domande al presidente Marsilio ed altri sulla gestione della sanità in Abruzzo. Abbiamo doverosamente chiesto le ragioni di scelte milionarie concentrate su Pescara, 11 milioni appaltati in 4 giorni ad Impresa di Chieti. Inoltre abbiamo chiesto quale sia la strategia per il resto dell’Abruzzo, per l’ospedale dell’Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel Di Sangro, Tagliacozzo e Pescina e su Teramo, Atri, Giulianova ecc. Abbiamo chiesto quando si inizia a fare la campagna a tappeto su tamponi e test. Abbiamo chiesto di conoscere gli studi epidemiologici ed i numeri su cui si sono basate le decisioni sugli ospedali. Ma gli interpellati non rispondono".

Così, in una nota, la deputata dem Stefania Pezzopane che ieri, con il consigliere regionale Pietrucci, la segretaria Pd Di Giovambattista, il segretario provinciale Piacente e l’ex sindaco Dell’Aquila Cialente, aveva scritto una lettera aperta al presidente della Regione Marco Marsilio con 13 domande.

"Le ombre rimangono ed aumentano - aggiunge - E si leggono comunicati di consiglieri regionali che non rispondono su nulla e che provano a difendere una impostazione fondata purtroppo su nessuna analisi scientifica e su nessuna previsione epidemiologica".

"Ma soprattutto si evidenzia la mancanza di una strategia e di un disegno per fermare il contagio. Ribadisco tutte le 13 domande. Non considero e qualifico in alcun modo le pavide esternazioni di quei consiglieri regionali eletti in Provincia dell’Aquila che per motivi di partito tradiscono L’Aquila e la Marsica e motivano la necessità dell’ospedale di Pescara con argomentazioni davvero assurde. Il consigliere Santangelo, eletto in Provincia dell’Aquila, sostiene che 'Pescara si sta preparando, pertanto, come le altre province, ad affrontare quella che gli esperti prevedono essere la seconda ondata del Codiv-19'".

"Esperti prevedono cosa? Quali esperti prevedono la seconda ondata, in quali atti c’è questa previsione? Quando accadrebbe? Poi si aggiunge in altro comunicato il consigliere Quaglieri che assiste allo stremo delle strutture marsicane e giustifica l’ospedale di Pescara anche lui con frasi incomprensibili e non supportate da nessun dato scientifico realizzazione di una struttura ospedaliera dedicata all’infettivologia che risulterà utile in questo momento storico ma che diventerà uno degli hub di riferimento per il futuro".

"Di fronte a queste affermazioni, continuiamo a porre le domande fino ad avere le risposte adeguate. Alla regione che usa i fondi di governo e protezione civile per la sua propaganda politica, di gare i tamponi e bloccate il contagio. Ora abbiamo le conoscenze scientifiche per farlo, diversamente da quando è iniziata la pandemia quando la comunità scientifica era ancora poco chiara", concludono.