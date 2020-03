CORONAVIRUS: PAZIENTE POSITIVA PARTORISCE A PESCARA

Pubblicazione: 25 marzo 2020 alle ore 19:20

L'AQUILA - "Oggi per la prima volta abbiamo avuto una gravidanza Covid-19 positiva andata a termine. La signora ha partorito tranquillamente all'ospedale di Pescara, nella sala parto dedicata al Covid. Sia la mamma sia la bimba stanno bene. A loro vanno i nostri auguri. Questo conferma che siamo pronti ad ogni evenienza proprio perché ci siamo preparati in tempo di pace, quando ancora non c'era nulla".

Lo ha detto il coordinatore dell'Unità di crisi sanitaria della Regione Abruzzo, Alberto Albani.