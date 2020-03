CORONAVIRUS: ON LINE DALL'ABRUZZO PER DISCUTERE LA TESI

Pubblicazione: 03 marzo 2020 alle ore 19:49

SCHIAVI D'ABRUZZO - Discuterà la sua tesi a distanza giovedì prossimo Matteo Pinnella, universitario di Schiavi d'Abruzzo, costretto a rientrare nel paese dell'alto Vastese a causa della sospensione delle attività del Politecnico di Milano per il coronavirus.

Dall'aula della ex scuola del paese si collegherà in video conferenza per presentare la sua tesi per l'esame di laurea in ingegneria e tutti gli elaborati on line.

Poi, come tradizione vuole, seguirà la festa tra parenti e amici "perché dopo aver tanto studiato non sarà l'epidemia di coronavirus a scombinare le carte in tavola".