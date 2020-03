QUASI 15MILA I MALATI, OLTRE 2MILA RISPETTO A IERI; L'APPELLO DI BORRELLI, ''CONTINUATE A DONARE IL SANGUE''; TUTTE LE AZIONI MESSE IN CAMPO PER LA SCUOLA CORONAVIRUS: 1.266 VITTIME, 250 IN UN GIORNO ETA' MEDIA 80 ANNI, 3 SU 4 SONO UOMINI

Pubblicazione: 13 marzo 2020 alle ore 18:30

ROMA - Sono 1.266 i morti per coronavirus in Italia, 250 in un solo giorno, ieri l'aumento era stato di 189 decessi. Ma ci sono anche più persone guarite, 1.439, 181 in più di ieri. I malati sono 14.955, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 17.660.

Dai dati forniti in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, emerge che sono 7.732 i malati in Lombardia (836 in più di ieri), 2.011 in Emilia Romagna (+253), 1.453 in Veneto (+156), 794 in Piemonte (+240), 698 nelle Marche (+128), 455 in Toscana (+103), 242 nel Lazio (+70), 213 in Campania (+39), 304 in Liguria (+61), 236 in Friuli Venezia Giulia (+88), 126 in Sicilia (+15), 121 in Puglia (+23), 157 in Trentino (+55), 83 in Abruzzo (+5), 73 in Umbria (+11), 17 in Molise (+1), 43 in Sardegna (+4), 27 in Valle d'Aosta (+1), 37 in Calabria (+5), 123 in Alto Adige (+20), 10 in Basilicata (+2).

Quanto alle vittime, se ne registrano: 890 in Lombardia (+146), 201 in Emilia Romagna, (+55), 42 in Veneto (+10), 46 in Piemonte (+20), 27 nelle Marche (+5), 5 in Toscana (+0), 17 in Liguria (+6), 2 in Campania (+1), 11 Lazio (+2), 10 in Friuli Venezia Giulia (+2), 5 in Puglia (+0), 2 in provincia di Bolzano (+1), 2 in Sicilia (+0), 2 in Abruzzo (+0), uno in Umbria (+1) uno in Valle d'Aosta (+0), 2 in Trentino (+1). I tamponi complessivi sono 97.488, quasi oltre 65mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

"I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti: i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni, 80,3; le donne sono solo il 25,8%. Età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità c'è tra 80-89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80", ha detto Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma.

"CONTINUATE A DONARE IL SANGUE"

"In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane", l'appello che il commissario Borrelli ha rivolto agli italiani dopo la segnalazione delle associazioni di una scarsità delle donazioni.

IN FABBRICA MASCHERA SE IMPOSSIBILE DISTANZA

"Per le fabbriche, come per le filiere essenziali di sanità e alimentare, si era parlato dell'uso delle mascherine. Il Comitato scientifico si è pronunciato, spero a breve ci sia un provvedimento del ministero della Salute. Il principio è che non serve la mascherina se si mantiene la distanza di un metro. Se non si potesse mantenere la distanza nel luogo di lavoro vanno utilizzate le mascherine", ha detto Borrelli.

LE AZIONI IN CAMPO PER LA SCUOLA

"Molte sono le questioni che in questi giorni di emergenza stiamo affrontando sul versante scuola, non sempre le soluzioni sono immediate anche perché come ben sapete, la situazione è in continua evoluzione".

Lo scrive il sottosegretario alla scuola Peppe De Cristofaro su Facebook che informa su tutte le maggiori tematiche su cui il Miur è al lavoro.

DIDATTICA A DISTANZA: tutte le scuole che hanno segnalazioni di studenti senza mezzi e strumenti adeguati per partecipare alla didattica a distanza possono richiederli a [email protected] Grazie alla collaborazione di tante aziende e alla protezione civile il Ministero è in grado di provvedere. È inoltre già partito a cura degli Usr il monitoraggio sulla didattica a distanza di tutte le scuole d'Italia per verificare le modalità più frequentemente utilizzate, la diffusione sul territorio e la partecipazione di docenti e studenti.

CARTA DOCENTI: Il ministro Azzolina ha esteso sino al 31 marzo la possibilità di acquistare software e hardware necessari alla didattica a distanza come scanner, webcam, microfoni, ecc.

CONCORSI: stiamo continuando a lavorare per quanto possibile alla redazione dei bandi. La riunione del Cspi per i pareri è stata rinviata a data da destinarsi.

CORSI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO: il ministro Manfredi ha firmato il decreto che sposta al prossimo 18/19 maggio le prove selettive per i corsi di specializzazione per il sostegno.

EDILIZIA SCOLASTICA: ripartiti i fondi alle regioni per la programmazione unica nazionale.