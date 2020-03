CORONAVIRUS: OLTRE 460MILA EURO DONATI AL SISTEMA SANITARIO ABRUZZESE

Pubblicazione: 28 marzo 2020 alle ore 19:31

L'AQUILA - Sono arrivate a 461.807,77 euro le donazioni effettuate a supporto del sistema sanitario regionale attraverso il conto corrente attivato dalla Regione Abruzzo.

Lo fa sapere l'assessore regionale al Bilancio e al Patrimonio, Guido Liris.

"Il cuore oltre l'ostacolo, grazie amici abruzzesi e non, per il vostro prezioso e importante gesto di solidarietà" dichiara in una nota.

Per chi volesse effettuare una donazione, il codice IBAN è: IT 48 V 05387 12917000000040300 intestato a: Regione Abruzzo - Giunta regionale. Causale: Erogazione liberale emergenza Coronavirus.