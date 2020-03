CORONAVIRUS: APPLAUSO PER DIRE GRAZIE

A PERSONALE MEDICO, VOLONTARI E FORZE DELL'ORDINE

Pubblicazione: 14 marzo 2020 alle ore 09:37

PESCARA - Ieri alle 18 milioni di italiani, e tanti in Abruzzo, costretti in casa dall'emergenza coronavirus, hanno partecipato al flash mob sonoro, cantando e suonando da finestre e balconi.

Oggi, sabato 14 marzo, alle 12, l'appuntamento, dalle medesime finestre e balconi, è per un lungo applauso a operatori sanitari, forze dell’ordine e volontari, che stanno lottando in queste ore per salvare vite umane.

Questo l'appello sui social “Medici, infermieri, operatori sanitari sono gli eroi di oggi – si legge sui social – che indossano mascherina e occhiali. Dispositivi che lasciano il segno sulla pelle e sull’anima. Il sacrificio non si ferma qui perché, una volta indossata la tuta idrorepellente, medici e infermieri non possono nemmeno soddisfare i bisogni più elementari, dovendo attendere almeno 6 ore. L’applauso sarà diretto anche alle forze dell’ordine, in prima linea per far rispettare il decreto Conte, e ai volontari della Protezione civile”.