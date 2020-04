CORONAVIRUS: NUMERO DECESSI SALE A 194, 15 NELLE ULTIME ORE, I COMUNI DI PROVENIENZA

Pubblicazione: 09 aprile 2020 alle ore 15:16

PESCARA - Cresce ancora il numero dei contagi da Coronavirus in Abruzzo, con 72 nuovi casi che portano il totale a 1.931 su un totale di 981 tamponi analizzati nelle ultime ore (7.3 per cento di positivi sul totale).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 194 pazienti deceduti, 15 in più rispetto a ieri: i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi) riguardano un 58enne di Pescara; una 74enne di Montesilvano; una 82enne e una 52enne di Giulianova; un 90enne di Isola del Gran Sasso; un 91enne di Canzano; una 93enne di Spoltore; due donne, entrambe di 72 anni, e un 79enne di Pineto; un 81enne di Atri; un 84enne e un 81enne di Teramo; un 70enne di Nereto; un 55enne di Montorio al Vomano (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse);

171 guariti (di cui 146 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 25 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).