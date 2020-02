CORONAVIRUS: NON ANDARE AL PRONTO SOCCORSO, 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Pubblicazione: 22 febbraio 2020 alle ore 18:37

L'AQUILA - Scatta l'allarme Coronavirus, vengono diffuse le prime informazioni con le misure da adottare in caso di sospetto ma, nel pomeriggio in Abruzzo, cresce la preoccupazione per una ragazza di 17 anni che si è recata al pronto soccorso di Lanciano con febbre e difficoltà respiratorie, nonostante l'invito del Ministero della Salute ad evitare di recarsi direttamente in ospedale.

Di seguito i 10 comportamenti da seguire

- Lavati spesso le mani;

- Evita il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

- Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;

- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

- Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;

- I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

- Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e se sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;

- Gli animali da comagnia non diffondono il nnuovo Coronavirus



In caso di sospetto, non andare in Pronto Soccorso o dalle guardie mediche o negli studi dei medici di famiglia, ma chiamare i numeri indicati dal servizio Prevenzione e Tutela della Salute Regione Abruzzo.

Asl Lanciano-Vasto-Chieti 800860146

Asl Pescara 3336162872 e 118

Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila 118

Asl Teramo 800090147

Numero unico nazionale: 1500

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228