INTERVISTA A TITOLARE WASH AGENCY DELL'AQUILA, ''CONTRO COVID EFFICACE OZONO, MA SERVONO MACCHINARI CERTIFICATI' PER EVITARE CANCEROGENI'; ''IN TROPPI SI STANNO IMPROVVISANDO IN QUESTO SETTORE SENZA NESSUNA ESPERIENZA'' CORONAVIRUS: ''NOI IN PRIMA LINEA NELLA SANIFICAZIONE''

BAFILE, ''PROFESSIONALITA' ORA SALVA VITE UMANE''

Pubblicazione: 01 maggio 2020 alle ore 12:16

L'AQUILA - "Con l'emergenza covid-19, da operatori invisibili che lavoravano dietro le quinte, ci troviamo ora in prima linea, dopo medici infermieri e personale sanitario, a dare il massimo impegno per debellare questo maledetto virus, nella tutela della vita e della salute di tutti noi”.

A parlare è Fiorella Bafile, imprenditrice aquilana, titolare Wash Agency srl che dal 1994 opera nel settore della pulizia, sanificazione e disinfezione ambientale, affiancata dal figlio, Luca Ioannucci, oggi direttore tecnico dell’azienda che ha sede nel capoluogo d'Abruzzo in via Saragat.

Nel 2001 Wash agency è stata la prima impresa al mondo ad ottenere insieme le certificazioni di Qualità (Iso 9001), Etica (Sa 8000) e Ambienta (Iso 14001). Nel 2004 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato Wash agency come azienda pilota per l’applicazione della responsabilità sociale delle piccole e medie imprese. Ha conseguito, inoltre, svariati riconoscimenti come il premio “Mercurio d’Oro” per la Regione Abruzzo nel 2008 e quattro anni dopo il premio “Confindustria Abruzzo Green 2012” nella categoria “servizi”, grazie alla presentazione di un progetto altamente innovativo orientato all’eco-sostenibilità.

L’esperienza lunga un quarto di secolo dell’impresa aquilana è diventata un patrimonio preziosissimo, una garanzia per l’intera collettività, ora che la pandemia del coronavirus rende obbligatorio e imprescindibile la sanificazione e disinfezione costante di uffici, cantieri, fabbriche e di tutti gli altri luoghi di lavoro, come pure di tutti gli uffici e spazi pubblici, mezzi di trasporto e così via. Un settore in controtendenza, quello della sanificazione, rispetto alla crisi generalizzata, dove purtroppo si stanno improvvisando imprese che mai avevano svolto prima questa attività delicata e che comporta competenza, utilizzo di macchinari adatti e certificati, e prodotti specifici e testati.

“Alla luce dell’emergenza covid-19 - spiega Bafile - ci siamo organizzati per intervenire in modo ancora più tempestivo, dal settore civile e industriale a quello sanitario. Dopo aver eseguito un sopralluogo tecnico gratuito la sanificazione prevede due passaggi complementari: il primo consiste nella detersione professionale con prodotti specifici per la rimozione di ogni tipo di sporco organico ed inorganico su ogni tipo di superficie. A seguire si effettua l’irrorazione dei disinfettanti tutti a presidio medico-chirurgico, per l'abbattimento degli agenti patogeni. Per l'inattivazione del covid-19 davvero molto efficace è il gas ossidante ozono, e il suo utilizzo è per di più ecologico, essendo un gas presente anche in natura”.

Aggiunge però a questo proposito Bafile: “la maggior parte dei generatori di questo gas, se non altamente professionali, possono essere pericolosi per la salute delle persone e degli animali, in quanto rilasciano nell'ambiente emissioni di inquinanti cancerogeni. I nostri generatori di ozono rispondono per questa ragione ai più rigorosi protocolli internazionali e ci permettono di avere un report grafico sulla quantità di ozono emesso nell'aria".

Purtroppo in questo periodo di emergenza, conferma anche l'imprenditrice, "molti si stanno improvvisando nella sanificazione e disinfezione di ambienti, senza considerare però che non basta cambiare il codice ateco dell'azienda: occorre avere l'esperienza, personale preparato e mezzi adeguati, a garanzia del cliente e dei cittadini, ora più che mai, visto stiamo combattendo contro un terribile virus e non sono ammissibili errori e improvvisazione".

Infine Bafile tiene a sottolineare che l’efficienza e la qualità della prestazione non dipendono solo dai macchinari e dai prodotti, ma anche dal fattore umano.

“Attualmente abbiamo alle nostre dipendenze e in pieno servizio 30 operatori – spiega Bafile - e la nostra soddisfazione più grande è che non abbiamo nessuno di loro in cassa integrazione. La filosofia che del resto ci ispira sin dalla fondazione di Wash agency è focalizzata sul rispetto e responsabilità sociale nei confronti dei nostri dipendenti, oltre che ovviamente sulla professionalità, competenza e cortesia nei confronti del cliente".