CORONAVIRUS: NELLE CARCERI 81 GUARITI, 53 I POLIZIOTTI, 144 I POSITIVI

Pubblicazione: 30 aprile 2020 alle ore 12:31

ROMA - Sale il numero dei guariti da Covid-19 negli istituti penitenziari: sono complessivamente 81, di cui 28 detenuti e 53 poliziotti penitenziari.

Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in quattro Provveditorati regionali (Calabria, Lazio-Abruzzo-Molise, Sardegna e Sicilia) non si registra alcun caso di contagio fra la popolazione detenuta e un solo caso in quello Puglia-Basilicata; appena quattro positivi nel Prap Campania e altrettanti in Toscana-Umbria.

In totale sono 144 i detenuti positivi al virus, quasi tutti asintomatici, e 9 quelli ricoverati in strutture sanitarie. In flessione anche il numero dei contagiati fra i poliziotti penitenziari (204) e gli appartenenti al comparto funzioni centrali (7): 180 stanno affrontando la quarantena presso il domicilio, 19 in caserma e soltanto 12 sono ricoverati presso strutture ospedaliere.