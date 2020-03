CORONAVIRUS: NEGATIVO TEST SU UNO DEI FIGLI PAZIENTE 1 ABRUZZO

Pubblicazione: 02 marzo 2020 alle ore 21:05

TERAMO - Negativo al Coronavirus uno dei figli del paziente di Brugherio, il paziente 1 in Abruzzo, che ha accusato i primi sintomi mentre stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella residenza estiva di Roseto.

La famiglia del bancario è ricoverata in isolamento al Mazzini di Teramo e ieri la moglie e il figlio sono risultati positivi al primo test, eseguito nel laboratorio di Pescara.

Esito contrastante, come già successo per la giovane dottoressa ricoverata al San Salvatore dell'Aquila, per la figlia: il test, infatti, ha dato esito dubbio e dunque si attendevano notizie ufficiali dall'Iss che quindi ha accertato la negatività.