CORONAVIRUS: NEGATIVI I 12 TEST ESEGUITI OGGI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 26 febbraio 2020 alle ore 18:31

PESCARA - Sono risultati tutti negativi al virus Covid 19, i 12 campioni biologici esaminati dall'Istituto Spallanzani di Roma (a cui sono stati inviati in questa occasione per questioni di natura tecnica e non sanitaria) e relativi ad altrettanti pazienti presi in carico dal sistema sanitario abruzzese.

Al momento, dunque, in Abruzzo non si registrano casi positivi al virus.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della salute della Regione.