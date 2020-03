CORONAVIRUS: MORTI SALGONO A 34, IN TERAPIA INTENSIVA IL 9% DEI CONTAGIATI

Pubblicazione: 01 marzo 2020 alle ore 18:28

ROMA - Sono 1.577 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 34 persone decedute - dunque cinque nell'ultimo giorno - e 83 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati.

È il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

"Un dato importante è relativo alle strutture di pre-triage, fuori dagli ospedali, che sono 283", afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile, che aggiunge "I tamponi sono oltre 20mila, esattamente 21.127".

"Un dato positivo è l'incremento dei guariti di 33 unità", spiega ancora Borrelli.

Sono 639 i ricoverati con sintomi per il coronavirus e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus, ha detto ancora il capo della Protezione Civile

Sono "inefficaci" tutte le ordinanze dei sindaci i materia di Coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo.

Lo prevede una norma nell'ultima bozza del decreto legge approvato venerdì.

Per fermare iniziative fuori asse, si prevede che dopo "l'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci - recita la norma - le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali".