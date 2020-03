CORONAVIRUS: MONTARULI, ''NUMERO '1500' INACCESSIBILE A SORDI''

Pubblicazione: 16 marzo 2020 alle ore 11:17

ROMA - "Solo grazie all'impegno di quattro regioni - Piemonte, Abruzzo, Toscana e Campania - i sordi possono contattare i numeri preposti per l'emergenza coronavirus. Nel resto d'Italia sono rimasti abbandonati a loro stessi".

A sollevare il caso è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, che prosegue: "L'unità di crisi attivi un servizio nazionale che sia da ponte tra loro e il numero 1500 in Italia. Non possiamo permettere che all'isolamento fisico si aggiunga quello comunicativo che e' molto più rischioso. Sono molto preoccupata perché mi sembra che, nonostante i numerosi appelli, Conte non abbia capito che pure i sordi stanno rispettando le diverse direttive di contenimento solo grazie alla loro intraprendenza. Non possono beneficiare del 1500 e non gli viene garantito l'interprete in corsia o in rianimazione. Una grave violazione di diritti e una messa a rischio della salute inaccettabile".