CORONAVIRUS: MELONI, ''GRAZIE A MARSILIO, ABRUZZO PRIMA REGIONE A OTTENERE ESENZIONE PEDAGGIO SANITARI''

Pubblicazione: 30 marzo 2020 alle ore 20:02

ROMA - "Grazie all’impegno del governatore Marco Marsilio, l’Abruzzo è la prima regione in Italia ad avere chiesto e ottenuto l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per il personale medico-sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus: da oggi i medici, gli infermieri e i sanitari pendolari che devono percorrere l’A24 e l’A25 per motivi di lavoro presenteranno un’autocertificazione e non pagheranno più nulla, risparmiando dai 200 a 400 euro al mese. Un aiuto concreto per i nostri eroi con il camice".

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.