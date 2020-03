CORONAVIRUS: MEDICO MOLISANO MORTA ALL'OSPEDALE DI CHIETI

Pubblicazione: 19 marzo 2020 alle ore 15:40

CHIETI - È morta nell'ospedale di Chieti una donna di 63 anni risultata positiva al Covid-19 dopo che le avevano effettuato un tampone di controllo.

Fino a tre giorni fa la donna, medico residente in Molise come il marito, era ricoverata al San Pio di Vasto per una patologia tumorale nel reparto di Medicina.