CORONAVIRUS: MARSILIO, ''SENZA RESTRIZIONI IL DOPPIO DEI MALATI IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 10 aprile 2020 alle ore 22:02

L'AQUILA - "Negli ultimi giorni abbiamo avuto numeri confortanti rispetto alla curva dei contagi. Possiamo ben dire oggi che se la curva avesse imboccato la strada peggiore tra quelle pronosticate oggi avremmo avuto più del doppio dei malati i Abruzzo".

Lo ha detto il governatore Marco Marsilio nella conferenza stampa che ha tenuto a palazzo Silone per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"In una recente indagine - ha spiegato - l'Abruzzo si è classificato al primo posto in Italia per capacità di rispettare le regole di questo ringrazio i cittadini. Le catastrofi hanno temprato la nostra gente. La scorsa settimana la media dei contagi era di 58 positivi al giorno, quella precedente era superiore a cento.

Questa media si sta mantenendo intorno a quei numeri nonostante l'incremento dei tamponi".

Marsilio ha annunciato un potenziamento sulla strategia dei tamponi: "Dopo Pasqua speriamo di poter avere questo macchinario americano che permetterà di moltiplicare la capacità produttiva di tamponi molecolari nei laboratori. Già oggi, rispetto ai 3-400 tamponi inizialmente, negli ultimi giorni ne stiamo processando tra i 900 e i 1000. Siamo andati a stanare i casi positivi andando a fare i tamponi anche nelle zone rosse. Nessuno ha mai detto, però, che in determinati posti si sarebbero fatti tamponi a tappeto. Qualcuno per ragioni di propaganda politica inventa questa notizia. Purtroppo, non siamo in condizione di poterlo fare perché i reagenti, gli estrattori e i bastoncini scarseggiano in tutta Italia".