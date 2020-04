CORONAVIRUS: MARSILIO, ''OSPEDALE ATRI PRESIDIO FONDAMENTALE''

Pubblicazione: 27 aprile 2020 alle ore 21:02

ATRI - "Oggi siamo all'All'ospedale di Atri che nell'ambito della lotta al Coronavirus e del contenimento dell'epidemia ha svolto un grande lavoro. Presidio fondamentale che è stato bene che ci sia stato e che ha avuto questa capacità di convertirsi. Voglio fare i complimemti a chi vi ha lavorato, dimostrando di essere all'altezza e far si che questo presidio ospedaliero diventasse un' arma vincente del territorio".

Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al termine della visita di questa sera all'ospedale Covid San Liberatore di Atri (Teramo), assieme all'assessore regionale alla Salute, ai vertici della Asl di Teramo e al sindaco Piergiorgio Ferretti.

"Ora con la Asl - ha proseguito - siamo al lavoro per il futuro sia nell'ambito del piano Covid e sia più in generale per un ripensamento e una riorganizzazione dell'offerta sanitaria che tenga conto di questa versatilità e potenzialità del San Liberatore che può in poco tempo esse riconvertito e che può anche contare sulla divisione fra nuovo e vecchio fabbricato e dunque nella netta separazione fra reparti infettivi e non infetti e dunque Covid e non Covid, e stiamo ragionando su questa offerta con la Asl anche per investimenti che si dovessero rendere necessari".