CORONAVIRUS: MARSILIO IN CONSIGLIO, SCUOLE ABRUZZO RESTANO APERTE

Pubblicazione: 03 marzo 2020 alle ore 13:25

L'AQUILA - "Le scuole restano aperte almeno fino a quando disposizione diversa non arriverà dal Governo nazionale".

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, aprendo il Consiglio regionale ha voluto tranquillizzare famiglie e sindaci definendo "comprensibile" la loro preoccupazione, ma ricordando la vicenda delle Marche dove la decisione di chiusura del suo presidente di Regione ha determinato l`impugnazione da parte del Governo e la revoca della decisione presa.

"Il nostro compito- ha detto ancora Marsilio, come riporta l'agenzia Dire - è recepire le indicazioni e farlo nella più completa correttezza istituzionale lavorando come stiamo facendo per fare in modo che le nostre strutture sanitarie e il nostro sistema di Protezione civile sia pronto, allertato e capace di intervenire per far funzionare i meccanismi e mettere in condizioni i cittadini di metterli in condizione di farli sentire garantiti e tutelati. Per le scuole continueremo ad adottare cio` che ci viene ordinato. E speriamo continui il contenimento. I casi di Coronavirus in Abruzzo sono tracciati e circoscritti e al momento monitorati".