CORONAVIRUS: MARSILIO ESTENDE ZONA ROSSA A CALDARI DI ORTONA

Pubblicazione: 27 marzo 2020 alle ore 19:43

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza relativa all'estensione della zona rossa nel territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona.

L'area in oggetto si aggiunge ai Comuni di Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti in provincia di Teramo e di Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Farindola e Picciano ed Elice in provincia di Pescara.

A breve il testo dell'ordinanza.