CORONAVIRUS: LA SEVEL SI FERMA FINO AL 13 MAGGIO, AL VIA CASSA INTEGRAZIONE, 'VAL DI SANGRO SIA ZONA ROSSA'

Pubblicazione: 19 marzo 2020 alle ore 16:48

ATESSA - L'emergenza Coronavirus ferma la Sevel di Atessa e dopo giorni di pressioni da parte di sindacati e amministratori locali arriva la tanto sperata comunicazione ufficiale: dal 12 marzo al 13 maggio l’attività nella fabbrica del Ducato è sospesa.

A comunicarlo è la direzione aziendale della Sevel che fa ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria.

"La causa di tale sospensione – si legge nella nota – è la necessità di fronteggiare gli effetti della complessa situazione determinatasi a seguito dell’emergenza Covid-19".

"Per il suddetto periodo – prosegue la nota – sono interessati alla sospensione tutti i 5.862 lavoratori (5.460 operai e 400 impiegati/quadri) dello stabilimento di Atessa".

"Nel periodo sopra indicato può essere comandato al lavoro personale necessario in relazione a eventuali specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali anche connesse alla situazione emergenziale in atto, nonché alla salvaguardia degli impianti; tale personale – specifica la nota aziendale – riceve comunicazione individuale".

"La mobilitazione dei lavoratori, non solo in Sevel, sta facendo capire all'Abruzzo e al Paese che occorre chiudere le produzioni non essenziali. Migliaia di lavoratori che tutti i giorni si muovono, si recano a lavoro, tornano a casa dopo aver condiviso luoghi a rischio, mettono palesemente in contraddizione il principio di dover stare tutti a casa per tutelarci dal virus", scrive in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC-SE.

"Ora Marsilio dichiari zona rossa anche la Val di Sangro e i poli industriali dove quotidianamente si muovono migliaia di lavoratori. Ribadiamo che occorrerebbe un provvedimento del Governo per fermare le produzioni non essenziali. Ogni giorno perso è un giorno in più che si concede al virus per riprodursi e diffondersi".